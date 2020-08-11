القبض على متسول سوري في حلب.. وعند تفتيشه كانت المفاجأة

أوقف مكتب مكافحة التسول التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام السوري في حلب، متسولًا، إلا أن المبلغ الذي كان بحوزته كان كبيرًا.
وأفاد مدير المديرية، صالح بركات، في تصريح صحفي، أنه عند تفتيش المتسول "ضُبط بحوزته مبلغ مليون وتسعمائة وواحد وأربعون الف ليرة سورية".
وأضاف: أنه تم إلقاء القبض على المتسول جانب جامع أهل بدر في حي الفرقان، وهو من مواليد 1965، وتم تنظيم الضبط اللازم بحقه وإحالته إلى القضاء المختص.
وأشار "بركات"، إلى ان "الضبوط التي تم تنظيمها بحق المتسولين بمدينة حلب بلغت 45 ضبطًا منذ بداية العام الحالي حتى اليوم".
جدير بالذكر أنه عثر منذ مدة على جثمان متسول، وهو متوف في منزله، في حي النضامن بدمشق، ليعثر في منزله على مبلغ وقدره حوالي مليون ونصف المليون ليرة سورية، وأوراق ملكية مزرعة في الشاغور بساتين.
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