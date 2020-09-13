تحركات عاجلة من "مفوضية اللاجئين" بشأن تفشي كورونا في مخيمات اللاجئين السوريين

اتخذت مفوضية شؤون اللاجئين قرارات عاجلة، بشأن تفشي فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين السوريين.

وقررت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن بناء وتجهيز مناطق للحجر الصحي والعزل الذاتي في مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين السوريين في الأردن، بعد تسجيلها لـ5 إصابات بفيروس كورونا المستجد في المخيمين.

وقال ممثل المفوضية، دومينيك بارتش، في بيانٍ اليوم السبت: "تم إيواء العائلات التي كانت على اتصال بالأفراد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في هذه المواقع، كما تم إنشاء مراكز الفحص والعلاج في كلا المخمين"؟

وأكد ممثل المفوضية في حالة ارتفاع عدد حالات الإصابة فإن العيادات التي تُشغل من قِبل شركاء المفوضية من المنظمات غير الحكومية جاهزة للتعامل مع هذه الأوضاع.

وأضاف أنه من الواضح أن التطورات كانت حالة مقلقة للجميع، خاصة للاجئين الذين يعيشون في المخيمات، فالأماكن المزدحمة وظروف المعيشة الضيقة تجعل التباعد الاجتماعي أمرًا صعبًا، والأمر المشجع هو حقيقة أن اللاجئين يبذلون قصارى جهدهم لتقليل مخاطر انتقال العدوى.