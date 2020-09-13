مجلة أمريكية تكشف عن ظهور سلاح جديد في سوريا.. خطير ومدمر

كشفت مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية، عن ظهور سلاح جديد في سوريا، يعد بإمكانياته أحد الأنظمة الصاروخية المدمرة والخطيرة.

وذكرت المجلة الأمريكية، أن وزارة الدفاع الروسية أرسلت أنظمة صواريخ "غيرميس" إلى سوريا، القادرة على تدمير عدة عربات مدرعة للعدو من مسافة تصل إلى 100 كيلومتر.

وأضافت "ناشيونال إنترست": أن إرسال مثل هذا النوع من السلاح هو بمثابة "رسالة واضحة"، مبينةً أن القدرة الاحتمالية التدميرية للمنصة عند إطلاقها حددت بنسبة 98-99٪، بما في ذلك من مسافة 100 كيلومتر.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن "نظام توجيه هذا السلاح المضاد للدبابات يتكون من عدة طائرات استطلاع وتوجيه مسيرة، تساعد في اكتشاف الهدف وحتى إضاءته من مسافة بعيدة".

وأشارت المجلة إلى أن "هذا النظام الصاروخي يتميز أيضًا بوحدة قتالية مدمجة مع قاذفات لستة صواريخ، ويمكنه إطلاق نيران الصواريخ ضد ستة أهداف في وقت واحد".

وختمت "ناشيونال إنترست"، بأنه "يمكن أن يحمل كل من هذه الصواريخ رأسًا حربية شديدة الانفجار تحتوي على عشرين كيلوغرامًا من مادة تي إن تي".