قراءة تغطية ميدانية | قامت إدارة المنطقة الشمالية بعقد مؤتمر لغرفة عمليات "الفتح المبين"، ودعت إليه عدد من الوجهاء والتجار وأبناء المنطقة الشمالية، للسماع من قيادات الغرفة عن التجهيزات لصد أي محاولة تقدم للنظام المجرم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جانب من مؤتمر لقيادات غرفة عمليات "الفتح المبين" حول الوضع العسكري في الشمال السوري المحرر ( فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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