أفيخاي أدرعي يوجه رسالة إلى بشار الأسد.. تتضمن صورة مثيرة

وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، رسالة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وقال "أدرعي" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تهنئة خاصة للرئيس السوري بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف يوم أمس بشار الأسد".
وأضاف متحدث جيش الاحتلال: "في العام الخامس والخمسين من عمر بشار الأسد تبقى الأمنية له ولسكان جنوب سوريا؛ مستقبلًا أفضلًا وأجمل".
وأردف بقوله: أن المستقبل الأفضل لسوريا "عبر التحرر من كل تموضع إيراني والميليشيات الإيرانية أمثال حزب الله على الأراضي السورية، ليقي هذا البلد الخراب والدمار".
وأرفق "أدرعي" بتغريدته صورة مثيرة لرئيس النظام بشار الأسد وهو يقبل يد زعيم ميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني، وسط حضور للإيرانيين إلى سوريا، وظهر حافظ الأسد وهو مصدوم.
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