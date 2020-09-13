قصف مجهول يستهدف النقطة التركية غربي حلب

سقطت عدة قذائف صاروخية، عصر اليوم السبت، في القاعدة التركية ومحيطها بقرية الغزاوية بالقرب من مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي.



وقالت مصادر محلية: "إن النقطة التركية في منطقة الغزاوية تعرضت لقصف مدفعي من قِبل الميليشيات الإيرانية المتمركزة في بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي".



وأضافت: "وأسفر هذا القصف المدفعي على النقطة التركية عن إصابة عدد من عناصر الجيش التركي بجروح، كما اندلعت حرائق داخل نقطة المراقبة".



هذا ولم تصدر وزارة الدفاع التركية أي تعليق حتى اللحظة على هذه الحادثة التي باتت شبه متكررة.



يذكر أن قوات الأسد قصفت بالمدفعية الثقيلة، منذ شهر تقريبًا، النقطة التركية المتمركزة على أطراف بلدة شنان في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.



تجدر الإشارة إلى أن ميليشيات الأسد كثفت في الآونة الأخيرة من قصفها لقرى وبلدات جبل الزاوية، بالتزامن مع تنفيذ الطيران الحربي الروسي عدة غارات على أطراف مدينة إدلب.

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