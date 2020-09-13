تركيا تمنح جنسيتها لرائد الفضاء السوري الأول.. من هو؟

كشفت مصادر إعلامية عن منح السلطات التركية جنسيتها لرائد الفضاء السوري الأول، محمد فارس، وذلك بعد أشهر من إجراءات منح الجنسية.
وقال "فارس" في حديثه لوكالة "الأناضول" التركية بأنه يحب تركيا وسيواصل العيش فيها حتى بعد انتهاء الحرب في سوريا.
ولفت "فارس" إلى أنه يعمل على تقديم دروس في الجامعات التركية حول الفضاء وعلم الفلك".
"فارس" من مواليد حلب عام 1951، ويعتبر أول رائد فضاء سوري، وثاني رائد فضاء عربي بعد الأمير "سلطان بن سلمان آل سعود".
يذكر أن رائد الفضاء السوري "محمد الفارس" أيد الثورة السورية منذ انطلاقها، وفي عام 2012 قرر اللجوء إلى تركيا برفقة عائلته هربًا من بطش نظام الأسد.
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