أول تعليق من رامي مخلوف على وفاة والده بفيروس كورونا

علق رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، على وفاة والده محمد مخلوف، اليوم السبت، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "مخلوف" في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك: "ببالغ الحزن والأسى ودعت والدي اليوم وحفاظًا على سلامة المعزين المحبين أهلنا لم نقم عزاءً لظروف جائحة الكورونا".

ولم يوضح رامي مخلوف طريقة وفاة والده فيما أكدت عدة مصادر متطابقة أن الوفاة كانت نتيجة إصابته بفيروس كورونا مؤكدين دخول الفيروس لعائلة الطبقة الحاكمة.

وكان علي مخلوف، ابن رامي أحد أهم أذرع نظام أسد سابقًا، نشر صورة لجده "محمد مخلوف"، عبر صفحته على موقع "إنستغرام"؛ معلقًا عليها بعبارة: "الله يرحمك يا جدو ويجعل مثواك الجـنة يا رب".

ومحمد مخلوف هو شقيق أنيسة زوجة حافظ الأسد ووالدة بشار، وقد تسلم عددًا من المناصب، فبعد أن كان موظفًا في شركة الطيران السورية، قام الأسد الأب بتعيينه مديرًا عامًا لمؤسسة التبغ 1972.

وفتح المنصب له الباب على مصراعيه لسرقة أموال الدولة وممـارسة كل أنواع الفساد من هذه المؤسسة، تحت شعار "حماية الاقتصاد الوطني".