لقاء "روسي - تركي" في أنقرة اليوم.. وملف إدلب على الطاولة

بدأ وفد عسكري تركي وآخر روسي، صباح اليوم الأربعاء، بعقد اجتماع لبحث تطورات الأوضاع في إدلب وليبيا، بالعاصمة التركية أنقرة .

وكانت وزارة الخارجية التركية، أفادت في وقت سابق بأن مسؤولين أتراكًا وروسًا سيلتقون في أنقرة هذا الأسبوع، لعقد جولة جديدة من المحادثات بشأن التطورات في سوريا وليبيا.

وأضافت الوزارة "ستُستأنف المشاورات بين الوفدين التركي والروسي، الممثلين لأكثر من وكالة، بخصوص ليبيا وسوريا، على مستوى فني، يومي 15 و16 أيلول/ سبتمبر 2020 في أنقرة".

وكان الجيش التركي قام، أمس الثلاثاء، بتسيير دورية منفردة على الطريق الدولي حلب-اللاذقية المعروف بـ(M4)، بعد رفض الروس المشاركة فيها.

حيث رجح مراقبون أن اقتصار الدورية المشتركة على القوات التركية فقط دون روسيا يؤكد وجود خلاف بين الطرفين، لم تُعرف أسبابه بعد، وخصوصًا بعد التصعيد الجوي للطيران الحربي الروسي على المنطقة.

يذكر أن الجانبين التركي والروسي، اتفقا في مارس/آذار الماضي، على تسيير دوريات مشتركة على الطريق الدولي "حلب-اللاذقية"؛ بالإضافة لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد، إلا أن روسيا وقوات النظام لم يلتزما بالاتفاق وصعدا من قصفهما الجوي والبري على المنطقة.