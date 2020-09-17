أصالة_أخرسي.. المطربة السورية تقلب الخليج بأغنية تستند إلى الرسول!

تسببت المطربة السورية أصالة نصري في حالة من الجدل بالخليج بسبب أغنية تستند إلى الرسول، فيما هاجمها مغردون تحت هاشتاق تصدر التريند باسم #أصالة_أخرسي، وسط مطالبات بمقاطعة ألبومها.

وطرحت شركة "روتانا للموسيقي"؛ جانبًا من الأغنية الجديدة للمطربة أصالة نصري في ألبومها الخليجي، والتي استعانت فيها بكلمات من حديث للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم).

وتداول المغردون داخل هاشتاق #أصالة_أخرسي الأغنية التي تتحدث فيها عن ضعف النساء، وذلك من خلال ترديد كلمات من أحاديث النبي، وهو ما تسبب في تباين الآراء بين جمهورها.

وانتشر الهاشتاق في عدد من الدول الخليجية على رأسها السعودية؛ إذ هاجمت "النسويات" المطربة أصالة بسبب أغنيتها التي تؤكد "ضعف النساء"، وهو ما يعد مدخلًا للرجال للاعتداء عليهن.

وتجاهل مغردون آخرون الهدف من وراء الأغنية التي طرحتها أصالة، مؤكدين في هاشتاق #أصالة_أخرسي أن الغناء باستخدام أحاديث الرسول هو استهتار واستهزاء بالنبي يستوجب المحاسبة.

وذهب مغردون إلى ضرورة مقاطعة الأغنية الجديدة للمطربة السورية أصالة نصري، وذلك بسبب الإساءة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيما طالب آخرون بمقاطعة "روتانا السعودية".