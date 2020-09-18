حاجز لـ"قسد" يتعرض لهجوم من نوع مختلف شرقي سوريا

تعرض حاجز لميليشيا "قسد" قرب معبر الشحيل النهري بريف ديرالزور، الليلة الماضية، لهجوم نفذه مسلحون مجهولون، لكن في هذه المرة كان الهجوم مختلفًا.
وبحسب مصادر محلية فقد قامت مجموعة مسلحة مجهولة بمهاجمة نقطة عسكرية لـ"قسد"، على ضفة الفرات قرب بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي.
وأضافت المصادر أن العناصر المهاجمون لم يقوموا بقتل أي عنصر من الميليشيا، لكنهم سلبوا أسلحتهم وسمحوا لهم بالخروج بسلام.
ومن ضمن الأسلحة التي تم سلبها قاذف "أر بي جي" ورشاش "بي كي سي" وعدد من الأسلحة الخفيفة، وبعض الذخائر المتنوعة.
وبعد مغادرة المهاجمون قامت ميليشيا "قسد" بإرسال تعزيزات ومداهمة بعض المنازل في حي النوفل والعصمان، كما فتشت عددًا من المارّة.
الجدير بالذكر أن مناطق سيطرة "قسد" تشهد هجمات متفرقة تؤدي لاستنزاف عناصرها، وتتهم الأخيرة تنظيم "الدولة" بتنفيذها، إلا أن أهالي المنطقة شككوا بكون الهجوم الأخير من تنفيذ التنظيم.
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