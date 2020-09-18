أول سباق فروسية على أرض إدلب لنادي الزعيم الرياضي

قراءة اقام نادي الزعيم للفروسية بالتعاون مع القبال والعشائر الممثلة بقبيلة بني زيد أول سباق فروسية على مستوى المناطق المحررة حيث حصل الفرسان الفائزون بأشواط ال٣٠٠٠ متر وال١٦٠٠متر بالمركز الأول والثاني والثالت على كؤوس وميدليات.

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