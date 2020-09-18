"نظام الأسد" يغازل الفنانين المعارضين عبر الممثل السوري بشار إسماعيل

غازل الممثل السوري الموالي لـ"نظام الأسد"، بشار إسماعيل، الفنانين المعارضين للعودة إلى سوريا، ومهاجمًا في الوقت نفسه نقيب الفنانين زهير رمضان.

وقال "إسماعيل" في تصريحات لإحدى الإذاعات المحلية الموالية: إنه "لو كان نقيبًا للفنانين لأصدر قرارًا يسمح بعودة الفنانين السوريين المعارضين باستثناء من تلوثت يديه بالدم السوري".

وتحدث وبشار إسماعيل عن (المادة 38) من الدستور السوري التي تمنع أي جهة كانت من نفي مواطن سوري أو تمنعه من الدخول إلى البلاد.

وبشأن زهير رمضان، الذي يفصل الفنانين المعارضين، أجاب "إسماعيل": "المسألة ليست خاصة بنقيب الفنانين أو غيره وهناك جهات قضائية تقاضي هؤلاء الأشخاص".

وأضاف بشار إسماعيل: "أما أن يقوم شخص على كيفه بمنع مواطن سوري من الدخول لبلاده فهو أمر غير جائز، هؤلاء زملاء أولًا وثانيًا هم فنانين شئت أم أبيت".

وتابع "إسماعيل": "هؤلاء معارضي رأي ألسنا دولة ديمقراطية شخص ما لم يعجبه الواقع حكى كلميتن وهرب هل يحق لي منعه من الدخول إلى سوريا".

واستبعد بشار الأسد، فكرة وجود أي فنان سوري تلوثت يديه بالدم، مؤكدًا أن هذا ليس فنان بل هو مجرم، فيما وقوبلت تصريحاته بسخرية واستهجان من قبل الموالين.