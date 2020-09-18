المرصد السوري: مقتل 10 من الميليشيات الإيرانية في غارات يرجح أنها إسرائيلية على سوريا

دوت الخليج:- قُتل عشرة مسلحين موالين لإيران، غالبيتهم عراقيون، الإثنين، في ضربات شنتها طائرات يُرجح أنها إسرائيلية على شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الضربات وقعت جنوب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في أقصى محافظة دير الزور، مشيراً إلى أنها أسفرت عن مقتل “عشرة مقاتلين موالين لإيران، هم ثمانية عراقيين وسوريان”.

وتسبب القصف، بحسب المصدر ذاته، “بتدمير مستودعات ذخيرة وآليات لتلك الميليشيات”.

(أ ف ب)