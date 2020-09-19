في تصعيد خطير.. قوات الأسد تستهدف آليات عسكرية تركية جنوب إدلب

استهدفت قوات نظام الأسد، اليوم الجمعة، سيارتين عسكريتين تابعتين للجيش التركي أثناء مرورهما في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وقال مراسل شبكة "الدرر الشامية" :"إن قوات النظام المتمركزة في قرية "كفر بطيخ" قامت باستهداف عربتين للجيش التركي أثناء مرورهما على الطريق بالقرب من قرية معرزاف في جبل الزاوية بقذائف الهاون".

وأضاف مراسلنا أن الاستهداف اقتصر على الماديات، حيث تسبب في إصابة المصفحات بشظايا متفرقة، دون خسائر بشرية أو احتراق الآليات.

ورجح المراسل أن الاستهداف تم بقذائف هاون من عيار صغير الحجم "82 مم" بسبب محدودية حجم الانفجار وقلة الأضرار.

يذكر أن قوات الأسد استهدفت مطلع العام الحالي رتلًا عسكريًا للقوات التركية في منطقة جبل الزاوية، ما تسبب في مقتل وجرح العشرات من العناصر، تبعه استهداف الجيش التركي لقوات النظام بالطيران المسير ما تسبب في خسائر بالجملة في صفوف الأخير.