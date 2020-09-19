حفّار القبور.. قيصر جديد يفضح الإجرام الأسدي

قراءة يومًا بعدَ يومٍ تتكشفُ جرائمُ نظامِ آلِ أسدٍ الطائفيّ بممارستِهِ فنَّ التنكيلِ بحقِّ منَ واجهوه سواءً بالكلمةِ أو منَ كانَ لهمْ الحقُّ بالدفاعِ عن أنفسِهِم ضدَ أعمالهِ البربريةِ

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