التحالف الدولي يكشف نيته نقل مركبات مشاة قتالية من نوع "برادلي" إلى سوريا

دوت الخليج :- أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة أنه ينوي نقل مركبات مشاة قتالية مدرعة من نوع "برادلي إم2أي2" إلى سوريا لحماية قواته في هذا البلد.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد واين ماروتو، في بيان أصدره اليوم الجمعة: "تستمر قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب في العمل مع وإلى جانب ومن خلال شركائنا المحليين في سوريا لضمان الهزيمة الحتمية لداعش. على الرغم من الهزيمة الإقليمية لداعش وتدهور قياداته وتقييد أيديولوجيته على نطاق واسع لا تزال هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة العنيفة تشكل تهديدا".
وأضاف ماروتو: "إن عودة ظهور داعش سيظل يمثل احتمالا واقعيا للغاية ما لم يتم الاستمرار في الضغط عليه".
وكشف في هذا السياق أن قوة المهام المشتركة "تخطط لنشر أصول مشاة ميكانيكية، بما في ذلك مركبات برادلي القتالية، في سوريا لضمان حماية قوات التحالف والحفاظ على حرية حركتهم حتى يتمكنوا من مواصلة عمليات هزيمة داعش بأمان".
وشدد: "سنبقى ملتزمين بالعمل مع وإلى جانب ومن خلال شركائنا لضمان الهزيمة الحتمية لداعش".
وسبق أن ذكرت دمشق مرارا أن الجيش الأمريكي ينقل بشكل شبه دوري تعزيزات عسكرية لقواته في سوريا، وفي 1 سبتمبر أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بدخول 60 شاحنة تابعة للولايات المتحدة إلى محافظة الحسكة قادمة من العراق.
المصدر: RT
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