انفجار وسط العاصمة دمشق.. واستنفار أمني في صفوف قوات الأسد

أثار انفجار مجهول وقع، صباح اليوم السبت، في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق، ضجة إعلامية واسعة.

وكشفت مصادر محلية أن عناصر الهندسة التابعة للنظام فجرت صباح اليوم قنبلة كانت مرمية في أحد شوارع منطقة المزة بدمشق، دون وقوع أي أضرار.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة التابعة للنظام، أنه بعد العثور على قنبلة مرمية بأحد شوارع منطقة "الشيخ سعد" بالمزة صباح اليوم، حضرت عناصر الهندسة في الجهات المختصة إلى المكان وقامت بتفجير القنبلة وسُمع صوت تفجيرها في الأحياء المحيطة، دون أن ينجم عن الأمر أي أضرار.

وأكد مصدر خاص لشبكة "الدرر الشامية" أنه عقب الانفجار شهدت المنطقة استنفارًا لقوات الشرطة مع نشر بعض الدوريات على أطراف المنطقة.

وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية قامت بإغلاق المنطقة قرابة ساعة كاملة ومنعت اقتراب أي أحد إليها.

وكانت وكالات إعلامية نقلت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مركونة عند مدخل الحي، الأمر الذي نفته مصادرنا الخاصة.

يذكر أن انفجارًا مشابهًا وقع في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر الجاري، في بلدة زاكية بريف دمشق الغربي، ناجم عن عبوة ناسفة مركونة أسفل سيارة أحد أبرز عرابي المصالحات في المنطقة، انفجرت به أثناء صعوده إليها، ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة.