أمريكا تكشف عن أسلحة جديدة ومتطورة نشرتها في سوريا.. وتطلق تهديدًا عسكريًا

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، عن أنواع الأسحلة الجديدة المتطورة التي نشرتها في سوريا، وأطلقت بالتزامن مع ذلك تهديدات عسكرية للأطراف الفاعلة هناك.
وقال المتحدث باسم القيادة، بيل أوربان، في تغريدة على "تويتر"، أن القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا لا تريد أن تتصادم مع أي دولة أخرى، ولكنها ستدافع عن نفسها.
وأشار "أوربان" إلى أن بلاده نشرت مركبات برادلي القتالية ورادارًا من طراز Sentinel، وزادت وتيرة دوريات المقاتلات الأمريكية في شمال شرقي سوريا.
وفي السياق، أفاد المتحدث باسم التحالف الكولونيل واين ماروتو، أن التحالف "يخطط لنشر وحدات مشاة ميكانيكية، بما في ذلك مركبات برادلي القتالية، في سورية".
وأضاف "ماروتو" في تصريحات صحفية: أن الهدف من ذلك هو "ضمان حماية قوات التحالف والحفاظ على حرية حركتهم حتى يتمكنوا من مواصلة هزيمة عمليات داعش بأمان".
يذكر أن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة "تنظيم داعش" في العراق وسورية أعلن أمس، أنه نشر مدرعات في سورية للمساعدة في حماية القوات الأمريكية.
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