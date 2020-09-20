مروحيات "أباتشي" أمريكية تطارد دورية روسية.. وردة فعل سريعة لسلاح الجو الروسي (فيديو)

طاردت مروحيتان أمريكيتان، دورية عسكرية روسية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، فيما تدخل سلاح الجو الروسي بشكل عاجل.
وأظهر مقطع فيديو، لحظة تحليق مروحيتين أمريكيتين من طراز "AH-64 أباتشي" فوق الدورية للشرطة الروسية، والتي كانت قريبة من أبار النفط.
واكتفت المروحيات الأمريكية برصد القافلة العسكرية الروسية، إلا أن مروحيتين روسيتين من نوع "مي-35" و"مي-8" تدخلتا لإبعاد الأباتشي الأمريكي.
ولم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أو وزارة الدفاع الروسية على حادثة التحرش العسكري الجديدة بين الطرفين في سماء سوريا، والتي امتدت إلى الأرض.
جدير بالذكر أن سلسلة الصدامات المستمرة بين القوات الأمريكية ونظيرتها الروسية في سوريا؛ أسفرت مؤخرًا عن إصابة جنديين أمريكيين.
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