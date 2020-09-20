ملكة الرقص في السعودية "هند القحطاني" تدخل في حرب مع سلطنة عمان

دخلت ملكة الرقص في السعودية ومشهورة "سناب شات"، هند القحطاني، في حرب مع متابعيها من سلطنة عمان، وذلك بعد انتشار مقاطعها هناك.

وتصدرت هند القحطاني مواقع التواصل في السعودية وسلطنة عمان بعد نشر مقاطع رقص جديدة، وعقب هجومها على عدد من المواطنين في عمان.

ونشرت هند القحطاني؛ تعليقًا لأحد المُتابعين من سلطنة عُمان، وردت عليه بالقول: "خذلك جايلي معوج آخر من سلطنة عُمان كاتبلي (كيف يستقيم الظل والعود أعوج)".

وأضاف "القحطاني"؛ ردًا على العماني: "عوج الله ضلعك، وكسر الله ضلعك، اهتم يا أبو الظل في شؤونك، كل الناس يرقصون في تيك توك، بنات وصغار وكبار".

كما تناقل المغردون، فيديو جديد لـ"هند القحطاني" وهي تطبخ وترقص في نفس الوقت على أنغام أغنية خليجية ساخرةً من طريقة رقص "أهل الديرة".

وتُلقب هند القحطاني بـ"ملكة الرقص" في السعودية، وتسببت في موجة غضب عارمة بعد هجومها على النقاب، في فيديو على "سناب شات"، قائلة: "خنقة الكمامة أموت منها، تذكرني بالنقاب".

وهند القحطاني هي امرأة سعودية من قبيلة قحطان، وهي من أشهر القبائل في السعودية، وكانت قبل سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعمل كمُعلمة، وسافرت إلى أمريكا من أجل استكمال دراستها.

وتقوم هند القحطاني دومًا بإثارة جدل المتابعين لها بسبب الآراء التي تقوم بنشرها والتي لا تتناسب مع قيم المجتمع السعودي، وفي عدة مواقف تصدرت هند القحطاني عمليات البحث.