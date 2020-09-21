الليرة السورية تفشل باختراق معدل الانهيار في الصرف.. وتسجل هذه الأسعار

فشلت الليرة السورية، اليوم الأحد، في تحقيق اختراق جديد أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخري في أسواق دمشق وحلب، واكتفت بالحفاظ على أسعار صرفها.

ويسيطر العجز على مؤسسات "نظام الأسد" المالية لمواجهة الانهيار الكبير لـ"الليرة السورية"، لا سيما بعد إقرار الولايات المتحدة لـ"قانون قيصر" وتشديد العقوبات الاقتصادية.

1 دولار أمريكي = 2170 ليرة للشّراء، و2200 للبيع.

1 يورو = 2564 ليرة للشّراء، و2605 للبيع.

1 ليرة تركية = 285 ليرة للشّراء، و291 للبيع.

1 دينار أردني = 3114 ليرات للشّراء، و3063 للبيع.

1 ريال سعودي = 587 ليرة للشّراء، و576 للبيع.

1 دولار أمريكي = 2150 ليرة للشّراء، و2180 للبيع.

1 يورو = 2533 ليرة للشّراء، و2573 للبيع.

1 ليرة تركية = 285 ليرة للشّراء، و290 للبيع.

1 دينار أردني = 3107 ليرات للشّراء، و3065 للبيع.

1 ريال سعودي = 586 ليرة للشّراء، و575 للبيع.

غرام عيار 18 = 102.478 ليرة سورية.

غرام عيار 21 = 119.487 ليرة سورية.

وتسبب إيقاف تسليم الودائع بالعملات الأجنبية في لبنان، والتي يعتبرها نظام الأسد أحد المنافذ الأخيرة المتبقية له للتفلّت من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، في انهيار الليرة السورية.

وخسر "نظام الأسد" العديد من الموارد والسيولة النقدية التي كانت توفرها المناطق المحررة التي كانت تسيطر عليها فصائل الثوار، إضافة إلى أن العمليات العسكرية والتقدم البري لا سيما بإدلب، حرمه من إيرادات هائلة بالقطع الأجنبي.

وفقدت الليرة السورية ثلث قيمتها مقابل الدولار، منذ مطلع العام الجاري؛ حيث انخفضت قيمتها مقابل الدولار خلال أسبوعين من 900 ليرة إلى 1200 في السوق غير الرسمية، مسجلة رقمًا قياسيًّا في قيمة الانخفاض.