بعد سقوط قياسي.. أسعار صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي

سجلت أسعار صرف الليرة التركية، اليوم الأحد؛ استقرارًا أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، وذلك بعد أن انخفضت إلى مستويات قياسية.

ولامست الليرة مستوى متدنيًا عند 7.5536 ليرة للدولار، متراجعة من إغلاق، الخميس، عند 7.5660، لتصل خسائرها منذ بداية العام الحالي إلى نحو 21 في المائة.

وكانت "موديز" أعلنت الأربعاء الماضي في بيان لها، تراجع تصنيف 13 مصرفًا تركيًا، مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد نحو أسبوع من تخفيضها التصنيف الائتماني للبلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التخفيض له علاقة بخفض التصنيف الائتماني لتركيا الذي أعلنت عنه الجمعة 11 سبتمبر/أيلول/، حيث خفضت تصنيفها من "بي1" إلى "بي2" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية الأشهر الماضية، إلى ما دون سبع ليرات مقابل الدولار، وسط تزايد الضغوط على الاقتصاد في ظل جائحة كورونا المستجد، والمخاوف من انهيار موسم السياحة.

وتراجعت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية منذ بداية عام 2020، انخفض إجمالي الاحتياطيات، بما في ذلك الذهب، أكثر من 17 مليار دولار هذا العام ليصل إلى أقل من 88 مليار دولار.

وفقدت العملة أكثر من تسعة بالمائة هذا العام لأسباب في مقدمتها المخاوف من تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن؛ نظرًا للخلافات بشأن سوريا وشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400".