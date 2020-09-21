هجوم خاطف.. "قوات الأسد" تتلقى ضربة عسكرية جديدة في درعا جنوب سوريا

تلقت "قوات الأسد" في درعا جنوب سوريا؛ ضربة عسكرية جديدة بعد أن هاجم مسلحون مجهولون حاجزًا تابعًا للنظام السوري قرب بلدة جلين؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصره.

وأفادت مصادر ميدانية في درعا، بأن "الهجوم استهدف الحاجز الرباعي الواقع بين مدينة الشيخ سعد وبلدة جلين، والتابع لميليشيا المخابرات الجوية".

وبحسب المصادر، دارت الاشتباكات بين المهاجمين وعناصر الحاجز لمدة عشر دقائق، واستخدم فيها رشاش 14.5، وفق "إذاعة حوران مهد الثورة".

وأكدت المصادر أن الهجوم أدى لمقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، ومقتل أحد أفراد المجموعة المهاجمة وإصابة آخر بجروح.

وفي السياق، قصفت ميليشيا الأمن العسكري التابعة للنظام أحياء الأربعين وطريق الأردن والمنشية وسوق السويدان في درعا البلد بنيران الأسلحة المتوسطة والرشاشات الثقيلة.

يذكر أن حواجز النظام وميليشيات إيران في مناطق الجنوب السوري التي خضعت لعمليات التسوية وما يسمى المصالحات؛ تتعرض لهجمات دورية من قبل مسلحين مجهولين، وسط عجز الميليشيات عن تأمين نقاط تمركزها.

وتشهد محافظة درعا ومناطق الجنوب السوري فوضى أمنية كبيرة تتمثل في انتشار ميليشيات متعددة الولاءات وعمليات اغتيال وخطف وسرقة بشكل شبه يومي، حيث تلاقي ميليشيات الأسد وإيران معارضةً شديدةً لسيطرتها على المنطقة.