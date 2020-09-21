كشفت مصادر محلية أن شركة "القاطرجي" التابعة لنظام الأسد قامت باستيراد كميات كبيرة من النفط الخام من مناطق حقول النفط الواقعة تحت سيطرة "قسد" باتجاه مناطق سيطرة النظام.
وأضافت المصادر أن أكثر من 800 صهريج تابع لشركة "حسام القاطرجي" الموالي لنظام الأسد دخلت إلى مناطق سيطرة "قسد" وتم تعبئتها ليصار إلى نقلها لمصفاة حمص.
وأوضحت المصادر، أن الصهاريج دخلت من معبر "الهورة" بريف الطبقة بمحافظة الرقة، وجرى تنسيق عبورها بين الجانبين.
وبحسب المصادر فإن عمليات نقل النفط والتجارة بين مناطق سيطرة الميليشيات الكردية ونظام الأسد مستمرة، ولم تتوقف أبداً.
وأكدت المصادر أن عملية التجارة ونقل البترول من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق الأسد لم تتوقف رغم عقوبات "قيصر" المفروضة على النظام.
يذكر أن الميليشيات الكردية تتعامل مع نظام الأسد بعدة مجالات اقتصادية على مرأى قوات التحالف ورغم عقوبات "قيصر"، حيث أن تهريب النفط والحبوب لم يتوقف منذ سيطرة الميليشيا على مناطق شمال شرقي سوريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل دعم كبير تلقاه "نظام الأسد" من جانب ميليشيا "قسد" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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