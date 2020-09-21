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عشرات الغارات استهدفت هذه المناطق.. تصعيد جوي روسي جديد في إدلب

سوريا تبليغ
عشرات الغارات استهدفت هذه المناطق.. تصعيد جوي روسي جديد في إدلب
عشرات الغارات استهدفت هذه المناطق.. تصعيد جوي روسي جديد في إدلب

شنت الطائرات الحربية الروسية عشرات الغارات الجوية بالصواريخ الفراغية على مناطق بأطراف مدينة إدلب الغربية وفي مزارعها الشمالية الغربية.

وأفاد مراسل "شبكة الدرر الشامية"، بأن سربًا من الطائرات الحربية الروسية شن، ظهر اليوم الأحد، سبعًا وعشرين غارة بصواريخ شديدة الانفجار على الأطراف الغربية من مدينة إدلب والقريبة من بلدة عرب سعيد.

وبحسب مراصد حركة الطيران في الشمال السوري المحرر فإن عشر طائرات حربية روسية أقلعت من مطار "حميميم" في الساحل السوري باتجاه المناطق المستهدفة.

وتوزعت الغارات على مسافة ممتدة من حرش كفرجالس شمال غربي إدلب وحتى بلدة عرب سعيد غربي المدينة. 

وفي سياق متصل، ارتقى مدني قرب بلدة الأتارب بريف حلب الغربي، إثر استهداف سيارته بصاروخ مضاد للدروع أطلقته قوات الأسد.

كما أكدت مصادر ميدانية أن "قوات الأسد" قصفت محيط النقطة التركية في قرية اشتبرق بريف جسر الشغور غربي إدلب بقذائف المدفعية الثقيلة.

ويأتي هذا التصعيد بعد توقعات بانهيار وقف إطلاق النار في إدلب؛ حيث توقع معهد دراسات الحرب الأمريكي "ISW" أن تشن روسيا وحلفاؤها هجومًا جديدًا على مناطق في جنوب إدلب.

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