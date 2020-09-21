حادثة غير مألوفة.. وفاة طفل سوري غرقًا بطريقة غريبة

توفي طفل سوري من مدينة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة شمالي سوريا، بطريقة غريبة، وأثارت حالة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر، أن الحادثة وقعت أمس السبت، حينما غفلت أم الطفل "إبراهيم موسى البوصيرية" ابن العام ونصف عنه، فسقط بإناء صغير في الحمام وفارق الحياة.

وأوضحت المصادر أن الحادثة وقعت في قرية السويدية الكبيرة شمال مدينة الطبقة غربي الرقة، وأن الأهل لم يشعروا بفقدان ابنهم بشكل مباشر، إنما تأخر ذلك بعض الوقت حتى فارق الحياة.

وتعتبر هذه الحادثة فريدة من نوعها، إذ أن ما اعتاد عليه السوريون في مثل هذه الأيام هو الغرق في الأنهار أو المسابح نتيجة موجة الحر التي شهدتها المنطقة.

وشهدت مناطق شمال سوريا عدة حالات غرق خلال الأشهر الماضية، حيث أن فرق الغطس في الدفاع المدني السوري انتشلت في الشهر الجاري لوحده جثث خمسة مدنيين بينهم أطفال غرقوا بالأنهار والمسابح في مناطق الشمال السوري.