بعد رقص وعري مختلط.. معركة شوارع بحفل المطرب "وديع الشيخ" في دمشق والسبب صادم! (فيديو)

شهد حفل المطرب الموالي لـ"نظام الأسد"، وديع الشيخ، معركة بالأسلحة النارية (الرشاشات) والقنابل اليدوية، بين عدد من الأشخاص، فيما لم تستطع "قوات الأسد" السيطرة على الموقف الأمني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق سماع أصوات إطلاق النيران والقنابل الصوتية؛ جراء المعركة التي اندلعت في قرية معلا على طريق مطار دمشق.

وبشأن أسباب المعركة، ذكرت مصادر موالية، أن خلافًا وقع بين بعض الحضور أدى إلى تدخل الشركة الأمنية للحماية المسؤولة عن تنظيم الحفل وتأمين؛ حيث قام عناصر الشركة بإخراج أحد طرفي الخلاف.

وأظهر الفيديو طريقة إخراجه بالقوة، إلا أنه بعد فترة قصيرة عاد الشخص المطرود ومعه مجموعات مسلحة تابعة له أو تدعمه حسب الروايات وحصلت مواجهة استمرت لوقت من الزمن.

وعزت بعض الحسابات إخراج الشخص إلى شربه المخدرات والخمور، إلا أنه حاول الاعتداء على فتيات من الحضور بسبب نفوذه، فيما تدخلت الشركة الأمنية وطردته بالقوة.

وتضاربت الأنباء حول نتيجة الاشتباكات التي دارت بين الأطراف المتصارعة؛ إذ ذكرت صفحات موالية أنه لم تحدث أي أضرار، فيما أكدت أخرى سقوط شخص من الشركة الأمنية المسؤولة عن الحراسة.

جدير بالذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة "نظام الأسد" تفتقر للأمن بسبب انتشار السلاح والفوضى، وتشكل ميليشيات وعصابات منها عشائرية.