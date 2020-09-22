ضربة موجعة جديدة تلقتها "قوات الأسد" على جبهات إدلب وحلب

تلقت "قوات الأسد" ضربات موجعة جديدة على جبهات ريفي إدلب وحلب، وذلك عقب محاولات تسلل فاشلة على محوري كفرنبل وفليفل جنوبي إدلب وتقاد غربي حلب.

وأكدت فصائل الثوار، وقوع مجموعة كاملة من "قوات الأسد" بين قتيل وجريح خلال دخولهم في حقل ألغام على جبهة مدينة كفرنبل جنوبي إدلب، مساء أمس الأحد، بينهم ضابطان.

وفي السياق، أعلنت "هيئة تحرير الشام" على حساباتها الرسمية أن سرايا القنص الحراري التابعة لها صدت محاولة تسلل ليلية لقوات النظام على محور فليفل، وكبدتها خسائر بشرية.

وأضافت: أن مقاتلي "تحرير الشام" تصدوا لمحاولة تسلل أخرى لميليشيات إيرانية على محور تقاد غربي حلب بقذائف المدفعية الثقيلة، وأوقعت مجموعة كاملة بين قتيل وجريح.

جدير بالذكر أن قوات الأسد مدعومة بميليشيات إيرانية وروسية تحاول بشكل مستمر التقدم على جبهات المناطق المحررة شمال غربي سوريا؛ رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.