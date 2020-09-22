قراءة كثيرةٌ هيَ قصصُ التحدي و مجابهةِ الحياةِ في الشمالِ المحرّرِ رغمَ البيئةِ القاسيةِ التي فرضَهَا نظامُ الأسدِ بالقتلِ والتدميرِ ، "أبو قدور" منْ ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ - إحدى تِلكَ القصصِ- الذي لا يكِلُّ ولا يملُّ ويعملُ ليلًا ونهارًا لتأمينِ قوتِ حياتِهِ...

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم فقد قدميه إلا أنه اكتسب تحديًا وإرادة لا تُكسر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.