"نظام الأسد" يحشد ميليشيا عشائرية من الرقة باتجاه جبهات إدلب

كشفت مصادر، أن "قوات الأسد" تعمل على تجنيد ميليشيا عشائرية في محافظة الرقة ضمن صفوفها للزج بهم على جبهات إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضحت المصادر أن الميليشيا التي يتم تجهيزها تدعى "جيش العشائر" وتتركز بالقرب من مدينة معدان شرقي الرقة؛ حيث تقوم بتجهيز 140 مقاتلًا لإرسالهم إلى محاور الاشتباك في إدلب.

وأشارت المصادر، إلى أن التجهيزات هي عبارة عن 100 عنصر تم تجهيزهم مسبقًا، بالإضافة إلى 40 تم تجهيزهم اليوم الاثنين.

وأفصحت المصادر عن نوع المعدات التي ستستقدمها الميليشيا وهي أسلحة متوسطة وثقيلة، وسيارات دفع رباعي مثبت عليها رشاشات ثقيلة، وهي الدفعة الثانية التي ترسلها الميليشيا.

ويتزعم ميليشيا "جيش العشائر" عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين العرب "تركي البوحمد"، وللميليشيا مشاركات أخرى في مناطق البادية ضد تنظيم "الدولة".

وتسعى قوات نظام الأسد بشتى الوسائل لاستجلاب ميليشيات جديدة من مختلف المناطق السورية إلى جبهات إدلب؛ بغية ترقيع أماكن تواجدها بعد خسائرها البشرية الكبيرة وعمليات الاستنزاف المستمرة التي تمنى بها على تلك الجبهات.