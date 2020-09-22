الجيش التركي يستقدم سلاحًا فتاكًا جديدًا إلى إدلب شمالي سوريا

استقدمت القوات التركية سلاحًا جديدًا فتاكًا إلى إدلب وذلك بعد كثرة الحديث في وسائل الإعلام عن نية تركيا سحب معدات ثقيلة من إدلب.

وأفادت مصادر ميدانية، بأن القوات التركية استقدمت خلال اليومين الماضيين منظومة صواريخ مضادة للطائرات إلى مناطق ريف إدلب الجنوبي لتدعيم تواجدها هناك.

وتزامن ذلك الإجراء مع وصول رتل تركي مؤلف من خمس عشرة آلية وشاحنة عسكرية، أمس الأحد، إلى محاور تواجد الجيش التركي جنوبي إدلب.

وكانت وسائل إعلام روسية تحدثت عن موافقة تركيا على سحب سلاحها الثقيل من مناطق جنوبي إدلب خلال الاجتماع الأخير الذي عقد بين مسؤولين روس وأتراك في أنقرة.

وأورد معهد دراسات الحرب الأمريكي معلومات استقاها من وكالات الأخبار الروسية تفيد بأن هناك تقارير تتحدث عن أن تركيا قد توافق على تبادل مناطق مع روسيا في سوريا، وأنها سحبت بعض قواتها من جنوب إدلب، وهو ما لم يحدث على الأرض.

يذكر أن الجيش التركي عزز مناطق تواجده في جبل الزاوية بمعدات حديثة في وقت سابق، وأقام تحصينات عسكرية بمحيط نقاطه العسكرية، وأحضر منظومة صواريخ مضادة للطائرات إلى ريف إدلب الجنوبي.