ليست مناطق "نظام الأسد" أو الثوار.. مؤسسة أمريكية تكشف عن أسوأ منطقة في سوريا

نشرت مؤسسة بحثية أمريكية شهيرة دراسة حديثة عن مآلات الوضع في شرقي سوريا بعد سقوط تنظيم "الدولة"، بعد أن مرّ على سقوطه عام ونصف.

وترى مؤسسة "راند" المتخصصة بتقديم دراسات مفصلة للجيش الأمريكي، أن البنية التحتية في مناطق شمال شرقي، سوريا أقل بمراحل عن أي منطقة سورية أخرى، إذ يوجد نقص حادّ في توزيع الماء والكهرباء والزراعة والمصانع، كما لا يوجد في المدينة ما يكفي من الجسور والطرق.

وأشارت المؤسسة إلى أن تهالك البنية التحتية، وسوء الأحوال المعيشية في مناطق سيطرة قسد، موضحةً أنه برغم الحكم "الجائر" لتنظيم الدولة لأكثر من ثلاث سنوات شرقي الفرات، وبطشه بأي مخالف له، إلا أن أهالي المنطقة الشرقية باتوا يسألون أنفسهم اليوم "هل نحن أفضل الآن؟".

ولفتت الدراسة إلى أن البوكمال ودير الزور والميادين سجلت خروج محطتين رئيسيتين للكهرباء عن العمل، إضافة إلى تعطل 12 مستشفى و16 سوقًا.

وتابعت المؤسسة أن هناك عدة نقاط لا تزال عالقة، ولم يتم التوافق عليها بين أهالي المنطقة والمجالس المحلية من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، وأبرز هذه النقاط: "ترسيم نقاط حدودية آمنة للمنطقة، بقصد جعل شرقي الفرات موقعًا خاليًا من المعارك، إضافة إلى التوافق حول المليشيات المسلحة المحلية، وشرعية سلاحها، وأيضًا: تنظيم الحركة التجارية، وإدارة المياه، وتقاسم عائدات النفط والغاز، والاهتمام بالنازحين".

وبينت أن النقطة الأبرز التي يطالب بها الأهالي في تلك المناطق هي الحصول على ضمانات بعدم التعرض لعائلات يشتبه بتعاطفها سابقًا مع تنظيم الدولة.

وأردفت "راند" أن هذه المنطقة لن يتنازل عنها نظام الأسد ومن خلفه روسيا وإيران بسهولة، كما ستشهد توترًا متصاعدًا مع تركيا، أما الولايات المتحدة فعجزت عن بناء علاقات ودية لها مع التجمعات العشائرية في تلك المنطقة، وهو ما قد يدفعها لمضاعفة جهودها، وهذه التعقيدات ستأتي بنتائج سلبية عند التخطيط لأي أمر قادم.

وأكدت أن مفتاح الدخول لهذه المنطقة من قبل الأطراف المتصارعة الرئيسية سيكون بالاستثمارات فيها، ولفتت إلى أن هروب تنظيم الدولة من المنطقة، لا يعني عدم عودتهم أو السعي لعودته مجددًا.

يذكر أن قسد سيطرت على المنطقة الشرقية بعد طرد تنظيم "الدولة" منها بدعم من التحالف الدولي، عقب مقتل آلاف الأشخاص من الطرفين ودمار واسع في المناطق التي استمات التنظيم في الدفاع عنها مثل مدينة الرقة، وتعاني المنطقة الآن من الفقر وانعدام فرص العمل وانتشار الجرائم والممنوعات.