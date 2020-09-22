تصريح روسي جديد عن "هيئة تحرير الشام" وإدلب.. ومصير معارك الثوار مع "نظام الأسد" في سوريا

أطلق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، تصريحات جديدة بشأن "هيئة تحرير الشام" وإدلب، ومعارك الثوار مع "نظام الأسد" في سوريا.

وزعم "لافروف" في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، أن "سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب تتقلص"، دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل حول الهيئة.

وبشأن المعارك في سوريا، قال وزير الخارجية الروسي: إن "المواجهة انتهت بين الحكومة والمعارضة في سوريا"، معتبرًا أن إدلب وشرق الفرات هما البؤرتان الساخنتان في سوريا.

وأضاف "لافروف": أن "روسيا وتركيا أوقفتا الدوريات المشتركة على طريق أم 4 بسوريا"، مبينًا أن "تركيا أكدت لنا التزامها بمحاربة الإرهاب شمال سوريا"، حسب وصفه.

وادَّعى وزير الخارجية الروسي، أن "هناك انقسامات داخل المعارضة السورية"، متطرقًا في الوقت نفسه إلى الوجود الأمريكي في شرق الفرات بوصفه "يوتر المنطقة".

وختم "لافروف" حديثه قائلًا: إن "لجنة صياغة الدستور بسوريا لا تسير بالسرعة التي نتمناها، ولا يمكن إلقاء اللوم على النظام السوري".