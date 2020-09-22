"نظام الأسد" يورط فنانته الموالية "دانا جبر".. ومخترق هاتفها يصدمها على موقع إباحي!

ورط "نظام الأسد"، فنانته الموالية "دانا جبر" بعد أن دخل على خط القضية وأوكلها إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي زعم كشف خيوط القضية والتوصل للجناة.

وبحسب ناشطين؛ فإن مخترق هاتف الفنانة الموالية "دانا جبر" تحدى "نظام الأسد" وجهازه الأمني، عن طريق نشر صور ومقاطع خادشة لها على موقع إباحي شهير.

وأكد الناشطون، أن "دانا جبر" التي ألمحت إلى اتهام المعارضة السورية في قضيتها لتلميع "نظام الأسد" تورطت مرة ثانية، لا سيما بعد أن وقفت الأجهزة الأمنية للنظام معها.

واعتبر رواد مواقع التواصل، أن نشر المقاطع الجديدة لـ"دانا جبر" هي رسالة للنظام السوري قبل المطربة المتورطة بممارسات جنسية خارجة، أنه عاجز عن ضبط مخترق الهاتف.

وحاول بعض الموالين من جمهور "دانا جبر" الدفاع عنها، بزعم أن الصور والمقاطع الجديدة المنتشرة هي مفبركة، وذلك في محاولة لمواصلة الإساءة لها.

ولم تستطع "دانا جبر" أو الأجهزة الأمنية لـ"نظام الأسد" التوصل إلى مخترق الهاتف ومسرب الصور، إلا أنها وجمهورها حاولوا إلصاق ما يحدث ببعض الأشخاص المرتبطين بالمعارضة.