قضية وافدين سوريين تهز السعودية.. وشرطة الرياض تكشف تفاصيل صادمة!

هزَّت قضية بطلها وافدين سوريين السعودية، بعد أن تمكنا من الاحتيال على عدد من رجال الأعمال، الراغبين في تخفيض مبالغ ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب بيان صادر عن شرطة منطقة الرياض؛ فإن الوافدين ومعهما مواطن سعودي أوهما عددًا من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت على تخفيض ضريبة القيمة المضافة مقابل مبالغ مالية وصلت 500 ألف ريال.
وأشار البيان، إلى المتهمين تلاعبوا على أصحاب المنشآت ونفذوا أكثر من 340 عملية خلال شهرين، وتسببوا في تأثيرات على حسابات المنشآت المالية والمؤسسات المتعاملة معهم في المملكة.
وأكدت شرطة الرياض، أنها ضبطت بحوزتهم مبلغ 19.394 ريال و4 أجهزة جوال تتضمن بيانات ومستندات للمستفيدين من عمليات التهرب الضريبي، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وتسببت القضية في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتوقع أن يتم حبس المتورطين من الجنسية السورية قبل ترحيلهما.
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