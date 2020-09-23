حادثة غريبة.. لص ينتحر في سوريا بعد تنفيذ إحدى سرقاته

أقدم شاب سوري على الانتحار في مدينة جبلة بريف اللاذقية، بعد اكتشاف أمره ومحاصرته من قِبل الجيران.
وأكدت مصادر محلية، أن لصًا أطلق النار على نفسه بعد اكتشاف أمره من قِبل صاحب المنزل والجيران، بمدينة جبلة في بريف اللاذقية.
وأضافت المصادر أن اللص حاول الهرب من المنزل بعد اكتشاف أمره من قِبل صاحب البيت الذي شعر بوجود حركة غريبة، وخلال ملاحقته في الشارع من قِبل صاحب المنزل وجيرانه، قام بإطلاق النار على نفسه.
وأشارت المصادر إلى أن المنتحر بقي نحو نصف ساعة يحتضر على الأرض قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
ورجح المصادر أن سبب الانتحار يعود إلى خجل الشاب عند اكتشاف أمره وخوفًا من معايشة الفضيحة، ومن الممكن أن يكون من الأشخاص الذين اضطرتهم ظروف الحياة المزرية إلى سلوك هذا الطريق.
جدير بالذكر أن تردي الأوضاع المعيشية تعتبر من الأمراض التي تهدد المجتمع السوري، حيث تساهم في ازدياد عمليات السرقة، وخصوصًا مع ندرة فرص العمل وقلة الأموال وتدهور العملة مع عجز النظام عن إيجاد حلول لتدهور الوضع في البلاد.
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