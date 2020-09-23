الخارجية الأمريكية تكشف عن خسائر "نظام الأسد" في معارك إدلب الأخيرة

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن الخسائر المادية التي تكبّدها نظام الأسد خلال حملته الأخيرة على محافظة إدلب، والتي صرفت على المؤن والذخيرة والوقود والمعدات الأمنية.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جويل رايبورن، ضمن السلسلة التي بدأت وزارة الخارجية الأمريكية بنشرها على معرفاتها الرسمية على الإنترنت والتي حملت عنوان "حقائق قيصر": "إن نظام الأسد تكبّد مئات الملايين من الدولارات بسبب هجومه الأخير على إدلب من أبريل/نيسان 2019 إلى مارس/آذار 2020، لدفع ثمن الوقود والمؤن والرواتب والمعدات الأمنية والذخيرة".

وأضاف "رايبورن": أن "واشنطن تبذل قصارى جهدها لضمان ألا تصعب عقوباتها الأمور على الشعب السوري، بشأن الحصول على ما يحتاجه للنجاة في ظل هذا النظام القمعي".

وبيّن المسؤول في الخارجية الأمريكية أن هناك تواصلًا وتنسيقًا مع المنظمات غير الحكومية من أجل إعفاء المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء سوريا من العقوبات، ورفع مستوى دخولها إلى كافة الأماكن التي يسيطر عليها نظام الأسد.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت حزمة عقوبات على النظام بموجب قانون "قيصر"، من شأنها حرمان نظام الأسد من الوصول إلى الأموال والمساهمة في تعزيز مصالح واشنطن في المنطقة إلى جانب وقف تدفق اللاجئين السوريين والدفع نحو حل سياسي.