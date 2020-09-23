روسيا تعزز نفوذها في سوريا من خلال اتفاق مع "نظام الأسد" يتعلق بالطاقة النووية

أفادت وسائل إعلام موالية أن روسيا وقعت اتفاقية مع النظام السوري للتعاون في مجال الطاقة النووية.

وقالت وسائل إعلام موالية: "إن المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف وقع اتفاقية بين النظام في سوريا وروسيا للتعاون في المجال النووي".

وقال ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل أوليانوف": "إن شركة روس آتوم الروسية الحكومية وهيئة الطاقة الذرية السورية التابعة للنظام، وقعتا مذكرة تفاهم بهذا الشأن".

وغرد "أوليانوف"، أمس الاثنين، على موقع "تويتر"، أن المدير العام لشركة "روس آتوم" "أليكسي ليخاتشيف" ورئيس هيئة الطاقة الذرية السورية الدكتور "إبراهيم عثمان"، وقعا مذكرة تفاهم على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التعاون في مجال التطبيقات غير الطاقية للتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية.

وأرفق "أوليانوف" في تغريدته صورة للتوقيع بين الجانبين، فيما لم يذكر أي تفاصيل إضافية عن بنود الاتفاقية.

يذكر أن روسيا ونظام الأسد وقعتا في التاسع من أيلول اتفاقية تشمل عشرات المشاريع التي ستُنفذ ضمن الأراضي السورية منها التنقيب واستخراج النفط والغاز قبالة الشواطئ السورية، ضمن الخطوات التي تسعى إليها روسيا لتعزيز سيطرتها في سوريا، متجاهلةً بذلك العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام.