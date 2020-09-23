الفنانة السورية دانا جبر تنفذ تعليمات "مخابرات الأسد" وتتخذ قرارًا جريئًا بعد فضائحها الجنسية!

نفذت الفنانة السورية الموالية، دانا جبر، تعليمات أحد المقربين منها في أجهزة "مخابرات الأسد"، واتخذت قرارًا جريئًا بعد فضائحها الجنسية المنتشرة على المواقع الإباحية والتي هزت سوريا.

ونشرت دانا جبر على حسابها الرسمي في موقع "انستجرام" صورة لها لأول مرة، وذلك بعد غياب طويل إثر تسريب صور فاضحة لها، من جانب حسابات مجهولة.

وأظهرت الصورة دانا جبر في حالتها العادية، إلا أنها أغلقت خاصية التعليقات خوفًا من الاتهامات التي تلاحقها بالفضائح الجنسية مع شخصيات متنفذة داخل النظام السوري.

وبحسب مصادر؛ فإن الفنانة الموالية استجابت لنصيحة أحد المسؤولين في مخابرات الأسد، بنشر صورها على مواقع التواصل ومتابعة حياتها، وذلك لنفي التهم التي تلاحقها.

وكانت دانا جبر، ذكرت أنها قدمت شكوى رسمية إلى قسم الجرائم المعلوماتية في النظام السوري، وذلك للقبض على مخترق هاتفها، إلا أن الهاكر تحدى النظام وسرب صورًا جديدة.