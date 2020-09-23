أمير قطر يتهم أقوى منظمة دولية بالتسبب في استمرار الأزمة السورية مع "نظام الأسد"

اتهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أقوى منظمة دولية بالتسبب في استمرار الأزمة السورية مع "نظام الأسد".
وقال أمير قطر خلال كلمته في الدورة 75 بالأمم المتحدة: "لا تزال الأزمة السورية مستمرة بسبب تعنت النظام السوري وتقاعس مجلس الأمن".
وأضاف تميم بن حمد: "نجدد موقف قطر الثابت بأن حل الأزمة السورية يستند إلى اتفاق جنيف واحد وقرارات مجلس الأمن".
وكان وزير الخارجية القطري قال مؤخرًا، أن بلاده "لم تدعم أبدًا أي مجموعات إرهابية في سوريا، ودعمنا كان للشعب السوري من خلال المنظمات الإنسانية".
أضاف الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: أن "دعم المعارضة السورية في وقت ما، كان جهدًا جماعيًّا قامت به مجموعة من الدول".
وترفض قطر إعادة العلاقات مع نظام الأسد ولا تقبل إلغاء تعليق عضوية سوريا لعام 2011 من جامعة الدول العربية.
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