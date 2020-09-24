بسبب أزمة البنزين.. شاب يفقد حياته في طرطوس

شهدت مدينة طرطوس الساحلية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وفاة شاب في الـ37 من العمر، أثناء وقوفه في طوابير الانتظار على إحدى محطات المحروقات.
وذكرت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية" أن الشاب "وسيم" من منطقة البيضاء كان يقف اليوم بمحطة "خونده" في بانياس، حيث ظل واقفًا ينتظر دوره أكثر من 5 ساعات متواصلة.
وأضافت مصادرنا أن الشاب وبعد الانتظار لأكثر من 5 ساعات توقف قلبه فجأة، ما أدى لوفاته على الفور، حيث قام الأهالي بإسعافه للمشفى القريب من المنطقة لكنه كان مفارقًا للحياة.
وأشارت المصادر إلى أن الحادثة هي الثانية خلال أيام لوفاة شاب على طابور الانتظار في المحطة ذاتها، حيث توفي شاب يوم الاثنين الفائت، إثر إصابته بجلطة دماغية نتيحة الوقوف الطويل على طوابير الانتظار.
الجدير بالذكر أن المدنيين في مناطق نظام الأسد يعانون من أعباء كثيرة مثل انقطاع مادتي البنزين والغاز، حيث يقفون في طوابير طويلة ولمدة ساعات للحصول عليها، بالإضافة لتقليل حصة الفرد من الخبز وانتشار الرشاوي والإتاوات وانهيار العملة السورية وانخفاض الأجور وانعدام فرص العمل، وسط عجز النظام عن إيجاد حلول لهذه الأوضاع.
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