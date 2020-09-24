السعودية تفتح معركة ضد تركيا بشأن مناطق "غصن الزيتون" في سوريا

فتحت السعودية، معركة ضد سوريا بشأن مناطق "غصن الزيتون" التي سيطر عليها الجيش التركي مع الجيش الوطني السوري من قبضة ميليشيات "الوحدات الكردية"20 يناير/كانون الثاني/ 2018.

ووصف رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد السعودية بالأمم المتحدة، مشعل البلوي خلال حوار تفاعلي عقده المجلس مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا، ما يحدث في عفرين بـ"جرائم الحرب".

ولفت "البلوي" إلى "التقارير التي تتحدث عن ارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم الحرب في مدينة عفرين والمناطق المحيطة بها"، في انتقاد للدور التركي والفصائل العسكري التي تمولها في هذه المناطق.

وأضاف المسؤول السعودي: أن الانتهاكات تشمل "خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب، وقتل وتشويه عشرات المدنيين، وتفشي النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة".

وطالب المسؤول السعودي من الجهات الدولية في الأمم المتحدة بفتح تحقيق في هذه الجرائم، وهو ما اعتبره مراقبون معركة دولية من السعودية ضد سوريا على وقع خلافات البلدين.

وعلى استحياء، نبَّه "البلوي" إلى "الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز من قبل قوات نظام الأسد والميليشيات الإرهابية في ظل الأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي وانتشار فيروس كورونا المستجد".

وجدد المسؤول السعودي، موقف بلاده من الأزمة السورية؛ وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار جنيف (1)، مؤكدة دعمها لكل الجهود التي تبذلها الامم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى سوريا.

جدير بالذكر أن السعودية تنتقد الدور التركي في سوريا وتطالب بإخراج الجيش التركي حفاظًا على سيادة ووحدة سوريا، دون أن تطلب ذلك بشأن القوات الروسية أو الأمريكية.