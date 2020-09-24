صحيفة موالية للأسد: العمال يحصّلون أقل من ثمن سندويشة فلافل

أفادت صحيفة "تشرين" الموالية للنظام السوري بأنه تمّ رفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال بقيمة تعادل ثمن "سندويشة فلافل" بعد رفع قيمة الوجبة.

وقالت الصحيفة الرسمية على موقعها الإلكتروني أنه "لم يكن الحصول على هذا المبلغ بالأمر السهل، فقد تطلب الكثير من الخطابات والمراسلات والنضال المطلبي لرفع هذا المبلغ إلى هذا القدر، لكنه قفز في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء 10 أضعاف في قفزة واحدة، بعدما أحبطت وزارة المالية محاولة سابقة في العام الماضي لرفعه، حيث تمكن الطلب من تجاوز موافقات كل من رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية، قبل أن يصطدم بإحجام وزارة المالية لعدم توافر الاعتماد".

وأثار قرار رفع قيمة الوجبة الغذائية انتقادات عدد من العمال واصفين إياه بـ "المخجل" وأن الوجبة أصبحت تعادل ثمن سندويشة فلافل، وذلك بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن أحد العمال قوله: "إن هذه "الفراطات" تحولت إلى حلم، ويمكن أن نقول إنه تحقق حلم الوجبة الغذائية الآن، وأصبحنا على أمل إعادة الاختصاص ليتحقق الحلم الآخر".

بدوره قال أمين الخدمات الاجتماعية في الاتحاد العام للعمال "حيدر حسن": "إن القيمة الحالية للتعويض جيدة قياسًا بالظروف الحالية التي تمر بها البلد".

وأكد أنه إذا لم يكن بالإمكان زيادة الرواتب، فإنه من المهم التركيز على هذه التعويضات كالوجبة الغذائية والإضافي وتعويض اللباس، ووصف القرار الجديد بالمكسب العمالي -بحسب الصحيفة-.

ويعاني المدنيون في مناطق سيطرة نظام الأسد من قلة فرص العمل، ما يدفعهم لقبول الأجور الزهيدة التي تقدم لهم، وسط انهيار الليرة السورية وضعف قدرتها الشرائية، الأمر الذي يبرره النظام وأنصاره بالحرب "الكونية" على البلاد، لعجز الأخير عن إيجاد حلول للوضع المتردي.