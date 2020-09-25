توجيه عاجل من "وزارة الدفاع التركية" للفرق النووية والكيميائية على حدود سوريا

أصدرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تعليمات عاجلة إلى فرق المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية بالجيش التركي.
ونصَّت التعليمات -بحسب صحيفة "زمان" التركية- الصادرة من "الدفاع التركية" إلى فرق المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية بتطهير المركبات القادمة من سوريا.
وفي السياق، وجهت "الدفاع التركية" بتقليل "تحركات الموظفين والقوات ما لم يكن ذلك مطلوبًا، مع وضع القادمين من خارج الحدود تحت المراقبة لمدة 14 يومًا، قبل دخول البلاد وإجراء فحص طبي".
وتأتي التعليمات التوجيهات الجديدة من وزارة الدفاع التركية لقواتها وعناصرها داخل سوريا، بسبب تطور الأوضاع والإصابات جراء جائحة وباء فيروس كورونا.
وسبق أن حظرت الوزارة على أفراد الجيش حضور حفلات الزفاف، مؤكدةً أن "الإجراء الاحترازي يأتي ضمن قائمة المحاذير التي تطبقها بغرض منع تفشي كورونا في الجيش".
جدير بالذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم تركيا تجاوز الـ300 ألف إصابة، كما سجل أكثر من 7 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا.
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