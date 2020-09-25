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تفاصيل خطف فتاة سورية من دمشق وابتزاز والدها بصرخاتها.. ولهجة الخاطف تكشف جنسيته (فيديو)

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تفاصيل خطف فتاة سورية من دمشق وابتزاز والدها بصرخاتها.. ولهجة الخاطف تكشف جنسيته (فيديو)

تفاصيل خطف فتاة سورية من دمشق وابتزاز والدها بصرخاتها.. ولهجة الخاطف تكشف جنسيته (فيديو)

أقدم مجهولون على خطف فتاة سورية من مدينة عين ترما بغوطة دمشق الشرقية في ريف العاصمة دمشق، وذلك أثناء عودتها من المدرسة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا صوتيًا لمكالمة هاتفية بين الخاطف ووالد الفتاة؛ حيث ابتزه بصرخات ابنته، وطلب منه فدية بـ50 ألف دولار أمريكي.

وأمهل الخاطف، الأب حتى تاريخ 23 من هذا الشهر الذي يصادف اليوم لتأمين المبلغ؛ مهددًا بخطفه هو وولده الوحيد أيضًا في حال لم يستجب لمطالبه، فيما بدا من لهجته أنه من لبنان.

وحاول الخاطف ابتزاز الأب وأسمعه مناشدات طفلته؛ إذ قالت الفتاة على الهاتف وهي تبكي: "بابا تعا خذني من هون، تعا خدني من هاد المكان يا بابا".

جدير بالذكر أن مناطق سيطرة النظام السوري تعيش حالة من الفلتان الأمني حيث اختطف مجهولون أيضًا قبل شهرين فتاة من مدينة سقبا في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق.

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محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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