"تحرير الشام" تُفند كذب ادعاءات روسيا بشأن نيتها استخدام الكيماوي شمال غربي سوريا

ردَّت "هيئة تحرير الشام"، اليوم الخميس، على ادعاءات أطلقتها روسيا ونظام الأسد بخصوص استعداد الهيئة والدفاع المدني "الخوذ البيضاء" لتنفيذ هجوم كيميائي في منطقتين ضمن ريف إدلب الجنوبي.

وتتضمن الادعاءات التي تداولتها شبكات إخبارية ونسبتها لنائب رئيس مركز "المصالحة" الروسي، ألكسندر غرينكيفيتش، بأن معلومات وردته تتحدث عن "تخطيط هيئة تحرير الشام، لتنفيذ استفزازات باستخدام مواد سامة في مدينة أريحـا وبلدة بسامس".

وأكد مسؤول التواصل بمكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، تقي الدين عمر، لـ"شبكة الدرر الشامية"، أنه "ليست المرة الأولى التي يخرج فيها المحتل الروسي عبر خارجيته أو ما يسميه "مركز المصالحة" بتصريحات يشكك فيها كاتبها ابتداءً، فضلًا عن عموم المتابعين والمراقبين، تزعم أن الفصائل الثورية تارة، و"الدفاع المدني" تارة أخرى تحضّر لهجمات كيماوية".

وأضاف "عمر": أن هذا الكلام يكفي إيراده عن بيان بطلانه، والهيئة تؤكد أن الذي يسعى لهجمات استفزازية بمواد سامة أو كيماوية هو الاحتلال الروسي وميليشياته، أصحاب السوابق في ذلك؛ وذلك بشهادات عشرات المنظمات المحلية والدولية، والتي وصلت لحد الإدانة وتحميل العدو المسؤولية الكاملة وراء الهجمات الكيماوية التي شهدتها كل من مدينتي خان شيخون سنة 2017 والغوطة سنة 2013؛ حيث ارتقى فيها أكثر من 1500 شخص أغلبهم نساء وأطفال وهم نيام.

وختم مسؤول التواصل في مكتب العلاقات الإعلامية أن كثرة إيراد مثل هذه الدعوى من قبل الاحتلال الروسي مرده إلى تحضير حقيقي لعدوان عسكري على المناطق المحررة، مؤكدًا أن المجاهدين سيبذلوا معه كامل الوسع في صده ورده، وجعل أيامه سودًا، بحسب تعبيره.