هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

"البيان" الإماراتية: أفعال تركيا غير العقلانية ستنقلب عليها قريبا

"البيان" الإماراتية: أفعال تركيا غير العقلانية ستنقلب عليها قريبا

سعفان يهنئ الفريق حلمي بعيد القوات الجوية‎: ذكرى أحد أخلد أيام الوطنية المصرية

سعفان يهنئ الفريق حلمي بعيد القوات الجوية‎: ذكرى أحد أخلد أيام الوطنية المصرية

الرئيسية الارشيف سوريا

"جهاز الأمن العام" في إدلب يوجه ضربة جديدة موجعة لـ"مخابرات الأسد"

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
"جهاز الأمن العام" في إدلب يوجه ضربة جديدة موجعة لـ"مخابرات الأسد"

"جهاز الأمن العام" في إدلب يوجه ضربة جديدة موجعة لـ"مخابرات الأسد"

كشف جهاز الأمن العام؛ العامل في مناطق الشمال السوري؛ الخاضع لسيطرة فصائل الثورة السورية أنه ألقى القبض على خلية تعمل لصالح نظام الأسد في مدينة إدلب.

ونشر الجهاز عبر معرفاته الرسمية خبرًا جاء فيه: "بعد الرصد والمتابعة، جهاز الأمن العام يتمكن من إلقاء القبض على خلية تابعة للنظام المجرم في مدينة إدلب".

وبث الجهاز الأمني صورًا لأفراد من الخلية، إلا أنه لم يضف تفاصيل أخرى للعملية التي أعلن عنها ،مساء اليوم الخميس.

وكان لجهاز الأمن العام في إدلب أعمالًا عدة خلال الأشهر الماضية، منها فيلم وثائقي أصدره تحت اسم "ملفات أمنية"، كشف خلاله عن اعتقال خلية أمنية متورطة بتفجيرات عدة في مدينة إدلب وريف حلب الشمالي.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق شمال غربي سوريا شهدت عدة عمليات أمنية استهدفت خلايا تابعة لنظام الأسد وأخرى مرتبطة بتنظيم الدولة، وهو ما جعل الوضع الأمني فيها هادئًا مقارنةً بمناطق "قسد" ونظام الأسد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "جهاز الأمن العام" في إدلب يوجه ضربة جديدة موجعة لـ"مخابرات الأسد" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

أخبار ذات صلة

0 تعليق