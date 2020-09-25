هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

"البيان" الإماراتية: أفعال تركيا غير العقلانية ستنقلب عليها قريبا

"البيان" الإماراتية: أفعال تركيا غير العقلانية ستنقلب عليها قريبا

سعفان يهنئ الفريق حلمي بعيد القوات الجوية‎: ذكرى أحد أخلد أيام الوطنية المصرية

سعفان يهنئ الفريق حلمي بعيد القوات الجوية‎: ذكرى أحد أخلد أيام الوطنية المصرية

الرئيسية الارشيف سوريا

حالة غير مسبوقة على مستوى العالم.. رضيع سوري عمره 14 يومًا يهزم كورونا

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حالة غير مسبوقة على مستوى العالم.. رضيع سوري عمره 14 يومًا يهزم كورونا

حالة غير مسبوقة على مستوى العالم.. رضيع سوري عمره 14 يومًا يهزم كورونا

سجلت ،رضيع سوري عمره 14 يومًا فقط، حالة غير مسبوقة على مستوى العالم فيما يتعلق بالشفاء والتعافي من فيروس المستجد (كوفيد 19)

وتماثل الطفل الرضيع  للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا في محافظة السويداء جنوبي سوريا، رغم الأزمات السياسية والصحية التي تعيشها البلاد.

وأفادت إذاعة "المدنية إف إم"، أن الرضيع (عمره 14 يومًا) دخل إلى "مشفى الشهيد زيد الشريطي في السويداء بشكوى سعال ونوب زرقة وبعد إجراء التحاليل الدموية وتصوير طبقي محوري للصدر تبين وجود ذات رئة فيروسية بالجانبين مختلطة جرثوميًا".

وأضافت: "قرر الفريق الطبي العلاج مع أكسجة مستمرة لكن لوحظ في اليوم الرابع من قبوله تدهور حاد بالأكسجة عند فصله عن الأوكسجين، أخذت مسحة خاصة بتشخيص فيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية".

وأكد الطبيب المعالج والمتابع لحالة الرضيع أنه مع متابعة العلاج السابق تحسنت حالة الطفل وخرج من المشفى الوطني دون الحاجة لدعم تنفسي وأعطيت التوصيات الخاصة للأهل، كما أجريت مسحات للأبوين لاستكمال الدراسة ومعرفة طريقة انتقال العدوى للطفل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة غير مسبوقة على مستوى العالم.. رضيع سوري عمره 14 يومًا يهزم كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

أخبار ذات صلة

0 تعليق