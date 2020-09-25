حالة غير مسبوقة على مستوى العالم.. رضيع سوري عمره 14 يومًا يهزم كورونا

سجلت ،رضيع سوري عمره 14 يومًا فقط، حالة غير مسبوقة على مستوى العالم فيما يتعلق بالشفاء والتعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

وتماثل الطفل الرضيع للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا في محافظة السويداء جنوبي سوريا، رغم الأزمات السياسية والصحية التي تعيشها البلاد.

وأفادت إذاعة "المدنية إف إم"، أن الرضيع (عمره 14 يومًا) دخل إلى "مشفى الشهيد زيد الشريطي في السويداء بشكوى سعال ونوب زرقة وبعد إجراء التحاليل الدموية وتصوير طبقي محوري للصدر تبين وجود ذات رئة فيروسية بالجانبين مختلطة جرثوميًا".

وأضافت: "قرر الفريق الطبي العلاج مع أكسجة مستمرة لكن لوحظ في اليوم الرابع من قبوله تدهور حاد بالأكسجة عند فصله عن الأوكسجين، أخذت مسحة خاصة بتشخيص فيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية".

وأكد الطبيب المعالج والمتابع لحالة الرضيع أنه مع متابعة العلاج السابق تحسنت حالة الطفل وخرج من المشفى الوطني دون الحاجة لدعم تنفسي وأعطيت التوصيات الخاصة للأهل، كما أجريت مسحات للأبوين لاستكمال الدراسة ومعرفة طريقة انتقال العدوى للطفل.