غدر بحبيبته واستدعى صديقيه وأقاموا حفل اغتصاب جماعي وقتلوها في سوريا.. تفاصيل صادمة!

شهد ريف دمشق، واقعة صادمة، بعد أن أقدم ثلاثة شبان على قتل واغتصاب فتاة عشرينية، بعد أن اغتصبوها بشكل جماعي بتواطؤ من حبيبها.
وذكرت مصادر، أن الجريمة وقعت بمنطقة "دف الشوك" بريف دمشق؛ حيث أقدم شاب على قتل فتاة تبلغ من العمر 27 عامًا بعد أن اغتصبها بالاشتراك مع شابين آخرين.
وأوضحت المصادر؛ نقلًا عن الجيران أن الفتاة كانت تتردد لبيت الشاب وكانا يتعاطيا المشروبات الكحولية طوال الفترة التي يقضيانها معًا.
وبحسب المصادر فإن الشاب القاتل استدعى اثنين من أصدقائه واغتصب الفتاة بالاشتراك معهم، ثم قام بقتلها.
جدير بالذكر أن "نظام الأسد" عمل خلال السنوات الأخيرة على نشر وترويج العلاقات المحرمة وتعاطي المخدرات والخمور وتشجيع الخيانة الزوجية عن طريق الترويج لها من خلال المسلسلات السورية الهابطة، وهو ما جعل نسبة تلك الأعمال تتعاظم في مناطق سيطرته.
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